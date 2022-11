Morre Gal Costa, grande nome da MPB, aos 77 anos

Morreu nesta quarta-feira (9), aos 77 anos, a cantora Gal Costa. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. Após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, Gal tinha dado uma pausa em seus shows. A causa da morte é desconhecida.





Gal estava em turnê com o show “As várias pontas de uma estrela”, no qual interpretava grandes sucessos dos anos 80 do cancioneiro popular da MPB, como Açaí, Nada mais, Sorte e Lua de mel. Além de rodar o Brasil, Gal entrou na programação de vários festivais e ainda tinha uma turnê na Europa prevista para novembro.