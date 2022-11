Pilotos avistam luzes ‘estranhas’ no céu em Porto Alegre pela quarta noite seguida; VEJA VÍDEO

Pela quarta noite consecutiva, pilotos de aviões comerciais relatam a visualização de luzes de origem desconhecida durante voo noturno no céu do Rio Grande do Sul. As cabines de comando do voo 4248, da companhia aérea Azul, que fazia o trajeto Rio de Janeiro -Porto Alegre, e do voo 2007, da Gol, de Florianópolis para Porto Alegre, descreveram aos operadores do controle de tráfego aéreo do Aeroporto Internacional Salgado Filho que viram luzes não identificadas a olho nu, no céu do Rio Grande do Sul na noite de segunda-feira.





No canal do youtube, está um vídeo do momento em que o piloto do voo que partiu de Florianópolis conta, às 23h30min, o avistamento da ocorrência enquanto a aeronave chegava a Porto Alegre. “São entre quatro e seis luzes, em um movimento de órbita. Nós estamos avistando desde o horizonte”, enfatizou o comandante. Vinte minutos, 23h50min, situação similar foi reportada ao controle de tráfego aéreo do aeroporto gaúcho pelo comandante do voo da Gol. Também em vídeo, há o registro do comunicado no momento em que a aeronave sobrevoava Torres. “Quero reportar aos nossos colegas que à nossa esquerda, através da cidade de Torres, sobre o mar, há três luzes não identificadas com movimentação”, assinalou.