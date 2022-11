PF destrói 130 mil pés de maconha em terras indígenas

Área no Estado do Pará é habitada por índios Tembés.

Uma operação da Polícia Federal destruiu 130 mil pés de maconha em uma área de terras indígenas, no município de Nova Esperança do Piriá, nordeste do Pará. A plantação foi encontrada com a ajuda de imagens de satélite. As mudas, que correspondiam a 40 toneladas da droga, foram queimadas entre quarta-feira 2 e domingo 6.





A operação, denominada Phaseoli, em referência a uma praga natural que atinge os pés de Cannabis, teve apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros do Pará. Os policiais federais atuaram em 15 pontos de difícil acesso numa área habitada por índios Tembés. Foi necessário o apoio de dois helicópteros: um do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop), da PMDF e outro do Comando de Aviação (CAV), da própria PF.





A Polícia Federal informou que, de acordo com perícia feita por agentes federais, “as mudas de Cannabis sativa que foram cortadas e queimadas equivalem a cerca de 40 toneladas de maconha”. “Uma amostra foi colhida pelos peritos para realização de um laudo”, informou a PF.





Ainda de acordo com a PF, ninguém foi preso porque os responsáveis pela plantação em terras indígenas fugiram pela floresta antes de a aeronave aterrissar. No entanto, foi aberto inquérito para identificar os criminosos para que respondam na Justiça pelo crime de tráfico de drogas. (Terra Brasil Notícias)