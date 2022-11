POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO !

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Sobral, resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento em um crime de homicídio por afogamento, ocorrido em agosto deste ano no distrito de Cariré, na zona rural do município de Sobral - Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. As capturas ocorreram por força de mandados de prisão preventiva, na manhã desta terça-feira (08), nos municípios de Cariré e Pacujá (AIS 14).





As investigações iniciaram logo após o registro do crime, que teria sido motivado por uma desavença entre os autores e a vítima. Conforme o levantamento das informações, a unidade policial identificou os autores e representou ao Poder Judiciário pelas prisões preventivas. Com as decisões judiciais em mãos, as equipes foram a campo e localizaram Francisco Janilson Bispo (38) no distrito de Cariré e Manoel Alexandre Lira da Silva (20) no município de Pacujá.





Os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi efetivado o cumprimento dos mandados de prisão preventiva pelo crime de homicídio. Após os procedimentos, os dois homens foram encaminhados para uma unidade do sistema prisional e encontram-se à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.