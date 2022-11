Preço da gasolina sobe pela 5ª semana consecutiva e ultrapassa R$ 5

O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país subiu pela quinta semana consecutiva, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira.





Segundo a ANP, a média nacional avançou para R$ 5,02 por litro nos postos de combustíveis no período entre 6 e 12 de novembro. O Amapá é o estado onde foi registrado o valor mais barato: R$ 4,67. Já a Bahia teve o combustível mais caro: R$ 5,57. A gasolina acumula aumento de 4,7% desde outubro.





Na última semana, o óleo diesel se manteve estável, sendo vendido a R$ 6,71, enquanto o etanol hidratado subiu 2,4% na semana, sendo vendido a R$ 3,79 na média nacional.





Créditos: O Antagonista.