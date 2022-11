Quinta dose da vacina contra Covid começa a ser aplicada; Saiba quais estados já estão vacinando

Com a volta do aumento da transmissão da Covid-19 no Brasil, cidades de pelo menos 12 estados já aplicam a quinta dose da vacina contra o vírus. Por enquanto, o público alvo são apenas pessoas com imunossupressão.





É possível tomar a dose adicional nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Acre. Ademais, outras quatro capitais também ofertam a imunização: Belo Horizonte (MG), Salvador (BA); Aracaju (SE) e Maceió (AL).





Na região Centro-Oeste, a cidade de Anápolis, em Goiás, também oferece a dose adicional contra o coronavírus.





Na última quinta-feira (10/11), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou para uma alta de casos. A taxa de transmissão registrada neste mês é a mais alta desde julho de 2022. A Fiocruz afirma que os estados do Rio de Janeiro, Amazonas, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os que registraram mais casos da doença.





Nova variante





A chegada da subvariante da ômicron, a BQ.1, também foi fator determinante para ampliar a distribuição da nova dose de reforço. Ate quarta-feira (9/11), o Ministério da Saúde havia registrado cinco casos positivos no Brasil.





O surgimento de uma nova subvariante reacendeu sinal de alerta em todo o mundo após um período de queda acentuada e estabilidade do número de novos diagnósticos de Covid-19.





Porém, algumas medidas individuais podem contribuir com a prevenção da doença, evitando os casos e achatando a curva epidemiológica, como, por exemplo, uso de máscara em ambientes fechados e ciclo vacinal completo.





Créditos: Portal Metrópoles.