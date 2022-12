Spíndola Metais inaugura loja em Sobral

A Spíndola Metais (Indústria e Comércio de Metais Spíndola) entra numa nova fase. Foi inaugurada sua primeira loja de fábrica, nesta terça-feira (29). Para funcionar como show room para clientes e revendedores, o estabelecimento fica na rua Othon Alencar, 3809, ao lado da estação Boulevard do Arco do VLT, no bairro das Pedrinhas, em Sobral.





A indústria é uma iniciativa do multiempreendedor sobralense Dr. Oscar Rodrigues, chanceler do Centro Universitário Uninta, e com atuação também nos segmentos da agropecuária e imobiliário. Com o intuito de expandir suas atividades, resolveu investir no setor de metais, numa planta industrial dois em um: metal e inox.





Este evento de inauguração consolida uma indústria que já nasceu grande e se expande, aumentando as oportunidades de emprego e renda para Sobral e toda região. “Também contribuímos com o governo, quando pagamos os impostos, ajudando a desenvolver a economia do estado, disse o chanceler. “Esperamos que os próximos governos, tanto federal quanto estadual, beneficiem o empresariado, que é o motor desse país.

O gerente geral da empresa, Gladstone Rodrigues, disse que abertura de uma loja da fábrica no centro da cidade é uma forma de aproximar o cliente e os revendedores e serve também como um showroom. “A loja serve de vitrine, uma exposição da qualidade dos nossos produtos”, disse. A loja também servirá para lançamentos, já previsto para o próximo ano. “Esperamos que já no segundo semestre de 2023, chegue a linha de material de construção: betoneira, carrinho de mão, pia, ralo e outros produtos”.





A Spíndola Metais conta com um catálogo de 415 itens (peças) de alumínio e inox: panelas de pressão, panelas convencionais, cuscuzeiras, cafeteiras, frigideiras, formas, assadeiras, copos, talheres, facas, linha hotel entre outros itens de utilidades domésticas.



Por Sistema Paraíso de Comunicação