TRAGÉDIA: Bebê morre afogado em piscina em Juazeiro do Norte

Um bebê de um ano e quatro meses morreu afogado, na tarde dessa terça-feira (29), por volta das 17h, na piscina da casa de seus pais. O caso aconteceu no bairro Aeroporto em Juazeiro do Norte. A criança identificada por Rael Batista da Silva Leite era filho único do Comandante do Batalhão de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (BPRaio) da Polícia Militar do Crato, Capitão Regis Leite.





Rael ainda foi transferido para uma unidade hospitalar de Barbalha por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), mas morreu antes de chegar ao hospital. O corpo está sendo velado no Centro de Velório Anjo da Guarda onde será sepultada na nesta quarta-feira em Juazeiro Norte.





Via Edwalcyr Santos