URGENTE: Gilmar Mendes liga para Valdemar desistir de questionar as 200 mil urnas eletrônicas

Segundo publicação do site O Antagonista, o ministro do STF Gilmar Mendes teria ligado para Valdemar Costa Neto, presidente do PL, há alguns dias, após a divulgação do vídeo no qual o político afirma que o PL pretende apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral um relatório com provas de que cerca de 200 mil urnas possuem o mesmo número de patrimônio e precisam ser contestadas.





A ligação seria para dissuadi-lo de realizar essa denúncia. O magistrado também pediu um encontro em Brasília, o que deve ocorrer ainda nesta terça-feira (22).