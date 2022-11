URGENTE: Presidente do PL convoca imprensa para comunicado hoje

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, fará um comunicado à imprensa nesta terça-feira (22), às 16h.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, no sábado (19), o presidente do PL afirmou que políticos da legenda pedirão a revisão da apuração das urnas eletrônicas que entraram em funcionamento antes de 2020 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





As “novas denúncias” são baseadas em um estudo do Instituto Voto Legal. “Pelo estudo que fizemos, têm várias urnas que não podem ser consideradas. É no Brasil inteiro, de 2020 para baixo. Todas elas têm o mesmo número, não tem como controlar. Temos a prova e vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Vamos ver o que o TSE vai resolver”, disse Costa Neto.





(Terra Brasil Notícias)