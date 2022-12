Adolescente é morto por tiro acidental disparado pelo irmão em Tianguá/CE

Francisco Tharles Rodrigues Alves, 17 anos, foi socorrido, mas não resistiu ao ferimento.

Um adolescente de 17 anos foi morto por um tiro acidental disparado pelo irmão de 19 anos, no Bairro Santo Antônio, em Tianguá, no interior do Ceará, na última segunda-feira (19). Francisco Tharles Rodrigues Alves foi socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu ao ferimento.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), levantamentos preliminares apontam que o suspeito manuseava a arma quando disparou acidentalmente, atingindo o irmão adolescente no rosto.





Equipes da Polícia Militar foram acionadas e capturaram o atirador, que foi conduzido com a arma à Delegacia Municipal de Tianguá, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo. A unidade da Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso.





