Atleta sobralense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Muay Thai 2022

No último sábado, dia 17, a atleta Débora Ellen representou o município no Campeonato Brasileiro de Muay Thai 2022, realizado pela Confederação Brasileira de Muay Thai (CBMT), em Fortaleza.





Com o apoio da Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), através do projeto Bolsa Atletas de Sobral, Débora conquistou a medalha de ouro na competição e está classificada para representar o Brasil no mundial que será realizado na Tailândia.





“Resultados como esse nos enchem de orgulho e nos motivam a fortalecer, cada vez mais, as políticas públicas para a juventude e o esporte, além de trabalhá-las como instrumento de inclusão social, sempre pensando na democratização do acesso aos vários tipos de modalidades esportivas”, comemorou o secretário da Secjel, Eugênio Parceli.





Já para Débora Ellen, contar com o apoio da Prefeitura, por meio da Secjel, é extremamente importante para o seu desenvolvimento como atleta. “O projeto Bolsa Atletas de Sobral foi essencial para o meu desempenho no ano de competição. Sou muito grata por ser bolsista deste projeto”, enfatizou.





O Bolsa Atletas de Sobral tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento e a formação de jovens atletas nas mais diversas modalidades esportivas através do apoio ao rendimento esportivo, por meio de auxílio financeiro em competições municipais, regionais, estaduais e nacionais.





Assessoria de Comunicação da Secjel





Jornalista responsável: Juniel Lehy





Contato: (88) 9.9632-0250