Deputada do PT defende invasão de supermercados

A deputada estadual Isolda Dantas (PT-RN) defendeu a invasão de supermercados comandada pelo Movimento de Lutas de Bairros, Vilas e Favelas (MLB). No sábado 17, o grupo invadiu estabelecimentos em 17 Estados brasileiros. Os militantes exigem a doação de cestas básicas.





“O efeito de quatro anos de Bolsonaro deixa 124 milhões de pessoas sem o direito de comer no Natal, enquanto 27 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo”, escreveu a parlamentar, no Twitter. “Em todo o Brasil, o MLB faz essa denúncia. Em Natal, o movimento ocupa o Nordestão. Que o Brasil possa viver sem fome de novo.”





A Nordestão, rede de supermercados à qual a deputada se refere, entrou com uma ação contra o MLB e conseguiu impedir o grupo de se aproximar de seus estabelecimentos. Com a decisão da Justiça, os militantes terão de manter a distância de pelo menos 500 metros das lojas.





Terror no Nordeste





Conforme mostrou No Ponto, um grupo de esquerda invadiu mais um supermercado no Nordeste: o Cometa, em Fortaleza (CE). Com camisetas vermelhas, exigem cestas básicas “na marra”. O grupo mistura integrantes de diversos movimentos, como o MST, o MTST, alunos universitários e o que foi batizado de MLB.





Os militantes só deixam os estabelecimentos com centenas de cestas básicas, sob ameaça de depredação e pilhagem. Foram registradas invasões das redes Atacadão, em Taguatinga (DF), e Nordestão, no Rio Grande do Norte. Em Florianópolis, os invasores não conseguiram levar os produtos — duas pessoas foram presas. É uma onda que tem crescido nos últimos dias — e pode aumentar por causa do apoio de políticos nas redes sociais.





