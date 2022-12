Extremista invade supermercados e ataca o capitalismo, mas tem ações na bolsa

Cabeça do movimento baderneiro que invadiu um supermercado em Fortaleza, exigindo cestas básicas sob ameaça de depredação, disputou o Governo do Ceará nas últimas eleições.





Serley Leal é filiado ao Unidade Popular, sigla de extrema esquerda com ideias radicais contra o sistema financeiro, e já disputou três eleições. Perdeu todas.





Serley Leal e sua companheira Catarina, também adepta de invasões ilegais, adoram destinos internacionais. Exibem no Instagram um click romântico em Buenos Aires. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

O “militante” tentou ser vereador pelo PT em 2012, vice-prefeito (2020) e governador (2022), ambos pelo UP. O eleitor o reprovou todas as vezes.





Serley é proprietário de confortável apartamento de 116m² no bairro de Fátima, um dos mais tradicionais da capital cearense. Apesar de o partido ser contra o capitalismo, Serley acumula ações no “repulsivo” mercado de ações. Tem ainda uma previdência privada. Veja o detalhamento da declaração de bens do distinto à Justiça Eleitoral, no registro de sua mais recente candidatura derrotada.





(Diário do Poder)