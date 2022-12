AGORA: Duas pessoas morrem após acidente de trânsito na Esplanada dos Ministérios, em Brasília

Dois homens morreram após o carro em que estavam atingir um ônibus na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta quarta-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o veículo das vítimas ainda bateu em um poste.





A corporação foi acionada às 05h44. O ônibus estava sem passageiros no momento do acidente, e o motorista não precisou de atendimento médico.





Somente uma faixa do Eixão, na altura do Ministério da Economia, no sentido rodoviária, está liberada. A Polícia Militar está no local.





(Terra Brasil Noticias)