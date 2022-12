SOBRAL ESTÁ EM ALERTA ELEVADO PARA CRESCIMENTO DE CASOS DE COVID-19

Há pouco mais de 10 dias, 27 cidades do Ceará tinham classificação moderada ou grave para aumento de casos da Covid-19. Atualmente, o número subiu para 79, o que representa cerca de 43% dos 184 municípios do Estado.





Os dados são do Centro de Inteligência em Saúde do Estado (CISEC), da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), baseados na plataforma IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). A análise é da manhã desta terça-feira, 13 de dezembro.





Das 79 cidades, 44 estão no alerta mais alto, quando o aumento é superior à média de base. Entre elas, estão Caucaia, Eusébio, Iguatu, Quixadá e Sobral.





O painel do Cisec ressalta que o nível máximo sugere “forte indício de novo período epidêmico, como um novo micro surto, ou mesmo como parte de uma nova onda estadual, a conferir pela evolução temporal”.





Em relação ao período anterior, Fortaleza saiu do alerta grave para o moderado, quando o número de casos ainda não é tão substancial. Ao todo, são 35 cidades nessa situação, como Canindé, Boa Viagem e Guaramiranga.





Os demais 107 municípios “demonstram condições de estabilidade”, conforme o levantamento.





O Centro de Inteligência busca informar o crescimento da curva epidêmica no Estado, levando em consideração duas médias de casos: a do intervalo entre a primeira e a segunda onda e a dos últimos 5 dias.





Segundo o IntegraSUS, a taxa atual de positividade é de 32,36%, ou seja, praticamente um a cada três exames confirma a infecção pelo vírus no paciente.





CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO NO ESTADO





Desde o fim de outubro, a Covid-19 voltou a preocupar as autoridades de saúde. Diagnósticos positivos têm se mantido em alta; Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) voltam a receber maior demanda por síndromes gripais, e o uso de máscaras em ambientes fechados voltou a ser recomendado.





Especialistas atribuem o aumento à introdução das sublinhagens BQ.1 e BE.9 da variante Ômicron. Contudo, na análise do boletim mais recente da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS), “o cenário atual ainda é de circulação viral elevada, mas com tendência de redução”.





Casos graves e mortes não voltaram a crescer. A Sesa recomenda a busca pela atualização do esquema vacinal com quatro doses, para adultos, porque é a única maneira de minimizar os efeitos da doença.





CIDADES COM ALERTA MODERADO





Abaiara

Araripe

Arneiroz

Barbalha

Barreira

Baturité

Beberibe

Boa Viagem

Canindé

Cariús

Catarina

Farias Brito

Fortaleza

Fortim

Granja

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Horizonte

Icapuí

Irauçuba

Itaiçaba

Itarema

Jati

Jijoca de Jericoacoara

Madalena

Marco

Monsenhor Tabosa

Novo Oriente

Ocara

Santana do Cariri

São João do Jaguaribe

Tabuleiro do Norte

Tarrafas

Tejuçuoca





CIDADES COM ALERTA GRAVE





Acaraú

Alto Santo

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aratuba

Barro

Campos Sales

Capistrano

Caririaçu

Cascavel

Caucaia

Chorozinho

Choró

Ererê

Eusébio

Guaiúba

Iguatu

Itaitinga

Jaguaribe

Jaguaruana

Jucás

Maracanaú

Maranguape

Mauriti

Mucambo

Mulungu

Orós

Pacatuba

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pedra Branca

Quiterianópolis

Quixadá

Quixeramobim

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Sobral

Tamboril

Tauá

Tianguá





Com informações do Diário do Nordeste