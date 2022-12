AGU lança editais de concurso com salário inicial de R$ 21 mil

Nesta terça-feira (27), a Advocacia-Geral da União (AGU) lançou três editais de concurso público para 300 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 21 mil. A taxa é de R$ 180.Os cargos oferecidos pela AGU são de procurador federal, advogado da União e procurador da Fazenda Nacional.De acordo com o Diário Oficial da União (DOU), as inscrições começam no dia 9 de janeiro e vão até 7 de fevereiro pelo site da Cebraspe Os cargos oferecidos são:- Advogado da União: 100 vagas- Procurador da Fazenda Nacional: 100 vagas- Procurador Federal: 100 vagas