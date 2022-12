SECOM terá secretaria para monitorar redes sociais 24 horas por dia

A Secom (Secretaria de Comunicação) no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá 5 secretarias a partir de 2023: Publicidade e Propaganda, Comunicação Institucional, Imprensa e Comunicação Digital, que ficará responsável por monitorar as redes sociais. A EBC (Empresa Brasil de Comunicação) também fará parte da estrutura.



Atualmente, no governo Jair Bolsonaro (PL), a Secom está vinculada ao Ministério das Comunicações. A estrutura está dividida em 3 subsecretarias: Gestão e Normas, Imprensa e Articulação. Há ainda a Secretaria de Publicidade e Patrocínio e Comunicação Institucional.



Na gestão Lula, as duas estruturas serão independentes. Os nomes que deverão assumir os órgãos ainda não foram oficializados. O ex-ministro Paulo Bernardo é cotado para assumir o Ministério das Comunicações e o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) deverá ser o secretário de Comunicação.



A expectativa é que o petista anuncie ainda nesta semana os nomes que vão compor os 16 ministérios restantes e cargos de 2º escalão do novo governo. No total, a Esplanada de Lula 37 ministros.



