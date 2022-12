Wellington Dias avisa que muita gente vai “cair fora” do Auxílio Brasil

O futuro ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou na segunda-feira (26) que o governo passará um “pente fino” no cadastro do programa Bolsa Família e vai tirar muita gente que estava no Auxílio Brasil. “Nós temos um cadastro muito grande, com cerca de 90 milhões de pessoas. Tem coisas estranhas, cresceu muito o número de famílias unipessoais, aquelas formadas por uma só pessoa”, afirmou.



“Assegurar o direito é o objetivo. Mas, também é um objetivo nosso acompanhar. Durante esse último período, tivemos inclusive o uso eleitoral do programa” disse, sem citar nome do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Houve ações em que se suspeita de fraude”, acrescentou.

(Terra Brasil Notícias)