Alexandre de Moraes decide manter suspensas as redes sociais de Zambelli

Ordem também é bloquear perfis de apoiadores que compartilharam os vídeos da deputada.

Nesta segunda-feira (5), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) informou, por intermédio do perfil do seu esposo, Coronel Aginaldo, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter suspensas todas as suas redes sociais.





A parlamentar perdeu acesso a contas no Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Gettr, LinkedIn e outras.





– Ele estipulou ainda uma multa de R$ 20 mil para cada vídeo que eu fizer onde eu eventualmente esteja atentando contra o Estado Democrático de Direito ou à Justiça Eleitoral. Como a gente nunca sabe como o Alexandre de Moraes vai interpretar os nossos vídeos, este é o último vídeo que faço para vocês, provavelmente, até que isso se reverta – declarou.





Zambelli informou que contas de apoiares também serão bloqueadas, cidadãos comuns que compartilharam seus vídeos em seus canais pessoais e também foram, ou serão, penalizados.





– Ele conseguiu calar uma parlamentar, a mulher mais votada do Brasil – lamentou.





(Pleno News)