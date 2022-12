Cabo Junio Amaral tem redes sociais suspensas por Alexandre de Moraes

O parlamentar cobra uma reação do presidente do Congresso Nacional para impedir essas decisões do STF.





O deputado federal Cabo Junio Amaral (PL-MG) perdeu o acesso às redes sociais nesta segunda-feira (5) a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





Assim que soube da decisão, o parlamentar conseguiu avisar aos seus seguidores sobre o que iria acontecer.





– Fui informado que Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio das minhas contas, o que deve ocorrer nas próximas horas. O justotalitarismo nos dominou. Sequer nos apontam o fato e muito menos permitem defesa – declarou.





Amaral entra para a lista com outros deputados que também tiveram as contas suspensas por ordens de Moraes: Otoni de Paula (MDB-RJ), Carla Zambelli (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Major Vitor Hugo (PL-GO), Coronel Tadeu (PL-SP), além dos deputados federais eleitos Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO).





O parlamentar fez questão de cobrar do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, que ele tome uma atitude contra as decisões de Alexandre de Moraes que estão calando os deputados.





– Rodrigo Pacheco, sua cumplicidade não ficará de graça – declarou.





(Pleno News)