Campeão da Copa terá prêmio de R$ 221 milhões; Veja quanto cada seleção vai receber

A Copa do Mundo do Qatar se despediu hoje (18) com a final entre Argentina e França. No total, a Fifa distribui US$ 440 milhões (R$ 2,3 bilhões, na cotação atual) em prêmios às federações.





A Argentina, grande vencedora do torneio, vai levar para casa uma bolada de US$ 42 milhões (R$ 221,7 milhões). Já a França, vice-campeã, vai embolsar US$ 30 milhões (R$ 158,4 milhões).





Com a vitória de ontem (17) da Croácia sobre o Marrocos por 2 a 1, os europeus vão receber US$ 27 milhões (R$ 142,5 milhões), enquanto os africanos garantiram um pouco menos, US$ 25 milhões (R$ 132 milhões).





As equipes que terminaram entre a quinta e a oitava posição, ou seja, que foram eliminadas nas quartas de final, faturaram uma quantia de US$ 17 milhões (R$ 89,7 milhões).





Já quem deixou a Copa nas oitavas, embolsou US$ 13 milhões (R$ 68,6 milhões). E, por fim, US$ 9 milhões (R$ 47,5 milhões) foram distribuídos para as seleções que ficaram entre a 17ª e 32ª colocações, ou seja, que foram eliminadas ainda na fase de grupos.





Além disso, cada seleção participante também recebeu uma ajuda de custo de US$ 1,5 milhão (R$ 7,9 milhões) pelos gastos com a preparação para o Mundial.





O valor total gasto pela Fifa será 10% maior relação à Copa do Mundo da Rússia. Durante o Mundial de 2018, o montante de premiação foi de US$ 400 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão, na cotação da época).





Ambas as seleções estão em busca de seu terceiro título de Copa do Mundo.





Valores de premiação na Copa do Mundo do Qatar:





Campeão (Argentina): R$ 221,7 milhões





Vice-campeão (França): R$ 158,4 milhões





Terceiro colocado (Croácia): R$ 142,5 milhões





Quarto colocado (Marrocos): R$ 132 milhões





Eliminados nas quartas de finais (Brasil, Portugal, Holanda e Inglaterra): R$ 89,7 milhões





Eliminados nas oitavas de finais (Coreia do Sul, Espanha, EUA, Austrália, Japão, Senegal, Polônia e Suíça): R$ 68,6 milhões





Eliminados na fase de grupos (Equador, Qatar, Irã, País de Gales, México, Arábia Saudita, Tunísia, Dinamarca, Alemanha, Costa Rica, Bélgica, Canadá, Camarões, Sérvia, Uruguai e Gana): R$ 47,5 milhões





Créditos: UOL.