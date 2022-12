Corregedor indica que avançará com ações contra Bolsonaro

Ministro Benedito Gonçalves sinalizou a interlocutores que dedicará energia aos processos.

O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, vem indicando em conversa com interlocutores que investirá energia nas apurações que podem tornar o presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados inelegíveis. As informações são do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.





Protocoladas pelo Partido dos Trabalhadores (PT), as ações miram o chefe do Executivo e nomes políticos alinhados a ele sob acusação de ataques sem provas ao processo eleitoral e concessão ilegal de benefícios durante a campanha presidencial.





Enquanto o último corregedor-geral, Mauro Campbell, não avançou com os processos, Benedito tem sinalizado que seguirá o caminho oposto. Na última quarta-feira (14), ele instaurou apurações e deu prazo de cinco dias para que os alvos se expliquem ao tribunal.





Entre os investigados estão o presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro Braga Netto, o senador Flávio Bolsonaro, e os deputados já atuantes e também eleitos Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO), Magno Malta (PL-ES).





(Pleno News)