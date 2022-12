Carlos: “Temos orgulho do nosso pai e presidente Bolsonaro”

Vereador prestou homenagem ao pai nas redes sociais.

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) revelou, neste sábado (31), uma conversa que teve com um de seus irmãos sobre o quanto eles são orgulhos do pai que possuem, o presidente Jair Bolsonaro (PL).





E m mensagem no Instagram, ele enumerou os exemplos positivos que receberam da parte do chefe do Executivo ao longo de suas vidas e exaltou os sacrifícios que o líder do Planalto fez pelo Brasil.





Carlos não chegou a mencionar com qual dos irmãos a conversa se desenrolou.





– Estive conversando com meu irmão ontem sobre a vida do nosso velho, sobre o que ele realizou, como e o propósito dessas realizações ao longo dos anos. Recordamos exemplos que recebemos dele inclusive durante as várias campanhas, mesmo quando éramos pequenos, a garra, a dedicação, o esforço e o diferencial que fizeram dele o homem que ele é, que concretizaram tudo aquilo que ele almejou – iniciou.





O vereador prosseguiu mencionando a “mensagem de fé e compaixão” que Bolsonaro sempre carregou e pontuou o atentado que ele sofreu no ano de 2018, à época de sua campanha presidencial.





– O quanto sacrificou de sua vida pessoal colocando o seu próprio bem-estar em segundo plano sempre, o quanto se doou pelo bem do seu país, o quanto foi achincalhado e solapado por uma mídia gananciosa e elitista, etc, enfim, tudo aquilo que ele aprendeu e a lição que mais uma vez nos transmite, tudo isso é parte de nós, um tesouro que eu e meus irmãos guardamos sempre – assinalou.





Carlos finalizou dizendo que “outras lições virão, não há dúvida, pois a história dele continua”.





– Temos orgulho do pai, do homem e do Presidente que é Jair Messias Bolsonaro. Obrigado, velho – concluiu.





(Pleno News)