Irmã de Pelé revela quais foram as últimas palavras do "Rei" antes de seu falecimento

Pelé, Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos, morreu nesta última quinta-feira (29), após passar um mês internado no Hospital Albert Einstein que fica na cidade de São Paulo.





Pelé vinha lutando contra o câncer no cólon que foi diagnosticado em setembro de 2021.





Ao ser internado no Hospital Albert Einstein, o ‘Rei do Futebol’ passou por uma bateria de exames e ficou comprovado que o tratamento contra o câncer já não fazia mais efeito e que o câncer tinha entrado em metástase.





Diante da piora do estado de saúde de Pelé a equipe médica optou por mantê-lo internado recebendo cuidados paliativos para ter o maior de conforto possível em seus dias de vida.





Maria Lúcia do Nascimento, irmã de Pelé, esteve com ele no hospital e relatou como o ex-atleta estava e quais foram as suas últimas palavras.





“Ele estava tranquilo, graças a Deus, acho que sabendo do processo, da caminhada dele. Falei: ‘Logo eu volto’. E ele: ‘Está bom’. Então falei: ‘Fica com Deus’, e ele respondeu: ‘obrigado, vai com Deus’. Foi assim a última vez que eu falei com meu irmão”, afirmou Maria Lúcia.





A irmã do ‘Rei Pelé’ revelou que sua mãe ainda não sabe da morte do ex-atleta, disse que dona Celeste, de 100 anos, já não entende muito bem a realidade. Enquanto Pelé esteve internado e ainda tinha condições de falar se comunicava com a mãe por telefone.





Pelé morreu em decorrência da falência múltipla dos órgãos. Ainda segundo Maria Lúcia, Pelé se internou para tratar uma infecção respiratória agravada pela Covid-19 e para reavaliar o tratamento contra o câncer.





O velório de Pelé acontecerá na próxima segunda-feira (2), na Vila Belmiro e seu sepultamento ocorrerá na terça-feira (3), na cidade de Santos, litoral de São Paulo.





