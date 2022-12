POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE CHEFE DE GRUPO CRIMINOSO E PROMOTOR DE EVENTOS

Uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), na tarde dessa terça-feira (13), resultou em uma captura oriunda de cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Os alvos da ordem judicial são suspeitos de integrar um coletivo com atuação no município de Sobral.





A equipe de policiais civis da Delegacia Municipal de Sobral deu início às diligências após a emissão do mandado de busca e apreensão em desfavor de Glauber Lúcio de Sousa e Manoel Messias Domingos Neto, vulgo NT. Eles são suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas na Região Norte do Estado. Um dos presos conhecido como NT é apontado como um dos líderes do tráfico no bairro Terrenos Novos e o outro um promotor de eventos muito conhecido na cidade de Sobral. A ofensiva ocorreu nos bairros Terrenos Novos e Centro.





Via Sobral Online

Foto ilustrativa