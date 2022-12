VÍDEO: “Missão dada é missão cumprida”, diz ministro do TSE na diplomação de Lula

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, falou em “missão dada, missão cumprida” durante a cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).





Nas redes sociais, internautas questionam se a frase indicaria um deboche contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) ou até mesmo sinal de arbitrariedade da Justiça Eleitoral.





Em nota, o TSE confirmou a veracidade da fala, mas negou acusações: “A frase foi dita no contexto da cerimônia de diplomação. Em todas as diplomações o presidente e o vice-presidente eleitos são conduzidos ao plenário do TSE por ministros da corte. A frase foi dita no contexto do pedido de conduzir o presidente eleito ao local do evento“.









ENTENDA O CASO:





Na segunda-feira (12), ao ser chamado pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para conduzir Lula (PT) à mesa para diplomação, o ministro do TSE Benedito Gonçalves parou, abraçou Moraes e disse: “Missão dada é missão cumprida”.





Em toda diplomação, dois ministros do TSE são chamados para conduzir o presidente eleito. Outros dois ministros acompanham o vice-presidente eleito até a mesa.





ASSISTA:

Microfone aberto... O Brasil escutou o que o corregedor do TSE, Benedito Gonçalves, falou no ouvido de Alexandre de Moraes, l momentos antes da diplomação de Lula: "Missão dada é missão cumprida"... Foi uma famosa frase do Capitão Nascimento, no filme Tropa de Elite... pic.twitter.com/ofVNpwj6C0 — Jorge Serrão (@alertatotal) December 12, 2022