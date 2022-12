Lula convida Camilo Santana para ser ministro do governo

O presidente eleito Lula convidou Camilo Santana (PT), ex-governador do Ceará e senador eleito pelo estado, para ser ministro do futuro governo. O convite foi feito durante uma reunião entre os dois na manhã da segunda-feira (12/12), em Brasília. A informação foi divulgada pelo jornalista Igor Gadelha, no Metrópoles.





Segundo interlocutores de Camilo, Lula o convidou para ser ministro da Educação. O senador eleito, porém, respondeu que preferia assumir outra pasta, pois defende o nome da atual governadora cearense e sua aliada, Izolda Cela (sem partido), para o MEC.





Camilo tenta agora convencer o presidente eleito a nomear tanto ele quanto Izolda para pastas diferentes, o que o entorno de Lula acha difícil. No caso do senador, a negociação envolve os ministérios do Planejamento, Desenvolvimento Regional ou Cidades.





O ex-governador também disse a Lula estar trabalhando para diminuir as resistências internas no PT à nomeação de Izolda para o MEC. A resistência vem, por exemplo, do líder da sigla na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), que também deseja o cargo.