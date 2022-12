Cientistas dos EUA alcançam o tão esperado avanço da fusão nuclear, diz jornal

Pela primeira vez, cientistas americanos do National Ignition Facility no Lawrence Livermore National Laboratory, na Califórnia, produziram com sucesso uma reação de fusão nuclear, resultando em um ganho líquido de energia, confirmou uma fonte familiarizada com o projeto à CNN.





Espera-se que o Departamento de Energia dos EUA anuncie oficialmente o avanço na terça-feira. O resultado do experimento seria um grande passo em uma busca de décadas para liberar uma fonte infinita de energia limpa que poderia ajudar a acabar com a dependência de combustíveis fósseis. Pesquisadores há décadas tentam recriar a fusão nuclear – replicando a fusão que alimenta o sol.





A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, fará um anúncio na terça-feira sobre um “grande avanço científico”, anunciou o departamento no domingo. O avanço foi relatado pela primeira vez pelo Financial Times. A fusão nuclear acontece quando dois ou mais átomos são fundidos em um maior, um processo que gera uma enorme quantidade de energia na forma de calor.





Ao contrário da fissão nuclear que alimenta a eletricidade em todo o mundo, ela não gera resíduos radioativos de longa duração.





A energia coletada dos nêutrons e das partículas alfa é extraída como calor, e esse calor é a chave para a produção de energia. “Eles contêm a reação de fusão bombardeando o exterior com lasers”, disse Tony Roulstone, especialista em fusão do Departamento de Engenharia da Universidade de Cambridge, à CNN.





“Eles aquecem o exterior; isso cria uma onda de choque.” Embora obter um ganho líquido de energia com a fusão nuclear seja um grande negócio, isso está acontecendo em uma escala muito menor do que a necessária para alimentar redes elétricas e aquecer edifícios.





“É mais ou menos o necessário para ferver 10 chaleiras de água”, disse Jeremy Chittenden, codiretor do Centro de Estudos de Fusão Inercial do Imperial College de Londres. “Para transformar isso em uma usina elétrica, precisamos obter um ganho maior de energia – precisamos que seja substancialmente maior.”





CNN