PT deve aproveitar lua de mel para votar regulação das mídias digitais

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) disse que ou um novo projeto de lei ou o PL das Fake News, de sua autoria, deva entrar na pauta do Congresso Nacional.





O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva deve aproveitar o período de lua de mel do seu governo para pautar a votação da regulação da mídia. A informação é do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), autor do projeto de lei 2630/2020 batizado de PL das Fake News.





“Eu tenho convicção que nos primeiros cem dias do governo deve ser encaminhado um projeto de lei ao Congresso Nacional ou o projeto que nós trabalhamos será pautado“, disse o deputado referindo ao PL de sua autoria que acabou não sendo votado em 2022. “É necessário a regulação das plataformas digitais para garantir a higidez do processo eleitoral.”





O Antagonista