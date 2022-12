No final da noite do último dia 09, a equipe Raio 21 em patrulhamento pela rodovia que interliga os municípios de Massapê e Santana do Acaraú, visualizou uma dupla em uma motocicleta na estrada.





Durante aproximação da patrulha policial os suspeitos empreenderam fuga, deixando para trás uma motocicleta roubada, um revólver e um aparelho celular.





O material apreendido foi apresentado na Delegacia Municipal de Sobral.





(Sobral 190)