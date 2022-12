Lula e Moraes vão a samba na casa de Kakay após diplomação no TSE

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de uma confraternização com samba depois da sua diplomação e do seu vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) na residência do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, em Brasília.





Vários integrantes do núcleo político do presidente eleito participam da reunião. Entre eles, o governador da Bahia e futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). Questionado, Costa disse que a reunião era apenas uma “confraternização”.





Também estão na residência do advogado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e o vice-presidente da corte eleitoral, Ricardo Lewandowski.





Participam da confraternização pelo menos dois dos ministros já anunciados por Lula para o próximo governo: José Múcio Monteiro (Defesa) e Fernando Haddad (Fazenda).





O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o governador eleito da Bahia, Jeronimo Rodrigues (PT), são outras autoridades presentes.





(CNN Brasil)