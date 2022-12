Condenado à morte sobrevive a 18 tentativas de injeção letal

Homem será submetido a método de execução inédito no Alabama.

Condenado à pena de morte por assassinato, o norte-americano Alan Eugene Miller surpreendeu seus executores ao sobreviver a ao menos 18 tentativas de injeção letal. De acordo com o Daily Star, o homem será submetido a um método de execução inédito no estado do Alabama que envolve a utilização de gás nitrogênio.





Alan foi condenado ao corredor da morte após matar a tiros três pessoas em seu local de trabalho, na cidade de Birmingham.





As tentativas fracassadas de execução ocorreram no dia 22 de setembro deste ano. Na ocasião, a equipe médica não conseguiu encontrar uma veia para injetar o líquido letal no detento. Segundo os advogados de Alan, ele se contorcia de dor e angústia durante o processo.





– O senhor Miller podia sentir suas veias sendo empurradas dentro de seu corpo por agulhas. Nauseado, desorientado, confuso e com medo de saber se ele estava prestes a ser morto… sangue estava vazando de alguns de seus ferimentos – descreveu a defesa.





Após os advogados entrarem com uma ação federal na Justiça, o estado do Alabama decidiu que Alan não será submetido a uma nova tentativa de injeção letal. Em vez disso, o preso será executado via hipóxia de nitrogênio, um método considerado mais humanizado, mas que ainda não foi utilizado no estado.





Nesse caso, o preso é forçado a respirar gás nitrogênio puro por meio de uma máscara, o que reduz fatalmente os níveis de oxigênio no sangue.





Via Pleno News