Elon Musk: é "possível" que Twitter tenha beneficiado esquerdistas durante eleição no Brasil

O proprietário do Twitter, Elon Musk, disse neste sábado (3) que é “possível” que o pessoal da empresa de mídia social desse preferência a candidatos de esquerda durante as eleições brasileiras deste ano, sem fornecer provas.





Musk completou sua aquisição do Twitter em 27 de outubro , poucos dias antes do segundo turno da eleição presidencial do Brasil, quando o candidato de direita Jair Bolsonaro foi derrotado pelo esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva.





“Tenho visto muitos tweets preocupantes sobre as recentes eleições no Brasil”, escreveu Musk no Twitter quando questionado por um usuário sobre as eleições possivelmente “manipuladas” pela gestão anterior da empresa.





“Se esses tweets forem precisos, é possível que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidatos de esquerda”, acrescentou o bilionário.





Elon Musk lançou uma bomba de informações na sexta-feira sobre como o Twitter suprimiu a história do laptop de Hunter Biden em sua plataforma antes da eleição presidencial de 2020 – e ele disse que ainda não terminou!





Na noite de sexta-feira, o CEO do Twitter divulgou uma série de e-mails e conversas entre funcionários do Twitter que seriam lançados no sábado.





“Sintonize o episódio 2 de The Twitter Files amanhã!” Musk twittou horas após a revelação inicial.





(Gazeta Brasil)