Mbappé manda mensagem de apoio a Pelé

Destaque da seleção francesa e um dos principais jogadores da Copa do Mundo 2022, Kylian Mbappé reservou um tempo do seu sábado, 3, para escrever uma mensagem de apoio a Pelé, o Rei do Futebol que voltou a ser internado para tratar de um tumor no cólon. Através das redes sociais, o atacante da França mandou um recado. “Pray for the king” (“Ore pelo rei”, na tradução livre).





Diagnosticado com a doença em setembro de 2021, o ídolo da seleção brasileira tem frequentado o Hospital Israelita Albert Einstein nos últimos meses. De acordo com o último boletim médico, o ex-craque tem uma infecção respiratória, mas está respondendo bem aos tratamentos. Mbappé, por sua vez, deve voltar a campo neste domingo, 4, quando a França enfrenta a Polônia, pelas oitavas de final do torneio do Catar. Vencer do último Mundial, disputado na Rússia, o jovem do PSG sonha em ganhar o seu segundo troféu.

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022