Entenda a incrível história de amor entre Lionel Messi e sua esposa

Tão logo conquistou neste domingo (18) sua tão sonhada taça na final da Copa do Mundo 2022, Lionel Messi passou a procurar com os olhos, na arquibancada, sua esposa, Antonela Roccuzzo. Os dois então finalmente se abraçaram, e celebraram a vitória ao lado dos filhos, Mateo, Ciro e Thiago.





As imagens correram mundo afora, e derreteram o coração de milhões de torcedores com a história de amor, que começou ainda na infância, quando ambos tinham cerca de nove anos. O mais novo campeão mundial construiu uma carreira impressionante, desde a adolescência, no Camp Nou, com o Barcelona. Ao longo da trajetória de sucesso, a grande constante de sua vida foi o amor de infância, Antonela.





A conexão entre eles se deu na cidade natal do craque, Rosario, na Argentina. De acordo com a revista Hola!, Leo foi apresentado a Roccuzzo por um amigo chamado Lucas Scaglia, que compartilhou os campos com o então craque em ascensão nas categorias de base do Newell’s Old Boys, clube de futebol da cidade.





Foi durante uma viagem de férias na casa do rapaz que os dois se ligaram imediatamente e, a partir daí, se tornaram inseparáveis, como narra o jornal esportivo Marca. No entanto, a amizade com Antonela foi colocada em pausa quando Messi, aos 11 anos, foi convocado pelo Barcelona.





Certo de que a conexão com Roccuzzo havia chegado ao fim devido à mudança para a Espanha, o atacante focou na carreira e se destacou na classificação no Camp Nou, antes de entrar oficialmente em cena no esporte em 2004, marcando 672 gols e conquistando 27 troféus importantes para o time espanhol. Antonela, entretanto, nunca saiu da cabeça do adolescente e segundo amigos próximos do atleta, ele escrevia cartas afirmando que a amiga seria sua namorada um dia.





A história digna de filme, no entanto, foi marcada por uma tragédia. Enquanto estudava Odontologia em Rosario, Antonela perdeu sua melhor amiga em um acidente de carro. Messi, assim que descobriu sobre o ocorrido, pegou um voo de volta para casa, para confortar seu amor de infância durante o período difícil.





A retomada da amizade reacendeu os sentimentos dos dois, e Antonela eventualmente decidiu se unir ao argentino quando ele retornou para a Espanha. Entre 2007 e 2009, o casal manteve um relacionamento à distância, com idas e vindas, antes de torná-lo público em 2010, quando Messi já havia sido consagrado o melhor jogador do mundo.





Dois anos após a mudança de Roccuzzo para a Espanha, eles deram as boas-vindas ao primeiro filho, Thiago, em 2012. Três anos depois, foi a vez de Mateo vir ao mundo e em 2018, eles celebraram a chegada do caçula, Ciro.





O romance, apesar de ter sofrido com rumores de um término em 2011, continuou firme e forte ao longo dos anos. Antonela e os três filhos de Messi viajaram ao Qatar para acompanhar a última Copa do Mundo do argentino, que, na grande final (18), ergueu a taça pela primeira vez na carreira, dando à Argentina o tão sonhado tricampeonato mundial.





(Terra Brasil Noticias)