Flávio Dino diz que acampamentos em frente a quartéis serão desfeitos no dia 1º

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou que os acampamentos em frente a quartéis do Exército serão desfeitos a partir do dia 1º de janeiro.



“Esperamos que ao longo dessa semana as autoridades federais tomem as providencias legais. Se eventualmente não tomarem, a partir do dia 1º a nova equipe governamental o fará”, afirmou Dino, em entrevista à GloboNews na manhã desta segunda-feira (26).



“A Constituição define o direito de reunião como aquele que é exercito sem armas. No momento que isso é quebrado, não estamos mais diante do uso de um direito, mas de um abuso. O próprio investigado afirma que obteve explosivos justamente nesse acampamento ao redor de um quartel”, disse.