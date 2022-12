PM do DF acaba de desarmar bomba com 40 quilos de explosivos

A Polícia Militar do Distrito Federal confirmou que o material encontrado em área de mata no Gama neste domingo (25) era explosivo. Havia ainda, entre os itens achados, coletes balísticos e capas.



Acionado, o esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM confirmou que o material era explosivo.



Os policiais chegaram ao local, na DF-290, por volta das 15h30, após uma denúncia. Por volta das 22h30, o esquadrão de bombas conseguiu neutralizar os explosivos e fez uma detonação controlada do material.



Gazeta Brasil