Reino Unido apresenta as novas notas de libra com o rosto do Rei Charles III

O Reino Unido acaba de divulgar as novas cédulas de libra com o rosto do rei Charles III no lugar da rainha Elizabeth II, morta em setembro deste ano. As notas foram compartilhadas pelo Banco da Inglaterra (Bank of England), responsável pela impressão do dinheiro britânico.





Nas cédulas atualizadas, de cinco, 10, 20 e 50 libras, o novo monarca pode ser visto sem a coroa e com uma expressão neutra. Segundo o Banco da Inglaterra, todas as cédulas de polímero (tipo de plástico) que trazem o rosto de Elizabeth II continuarão valendo. A expectativa é que as notas com o rei Charles III entrem em circulação em meados de 2024, de forma gradual.





De acordo com o tabloide britânico Daily Star, o Palácio de Buckingham teria solicitado que as novas cédulas de libra fossem liberadas para substituir as que estão danificadas ou para atender à demanda. Ainda conforme o tabloide, o rosto de Charles III das novas notas teria sido fornecido pela realeza britânica ao banco da Inglaterra em 2013. Ainda assim, a imagem teria recebido retoques para corrigir certos sinais do envelhecimento do monarca.





Nenhuma alteração será feita nas figuras que aparecem no anverso das cédulas. Atualmente elas trazem o primeiro ministro Winston Churchill (cinco libras), a escritora Jane Austen (10 libras), o pintor e músico JMW Turner (20 libras) e o matemático Alan Turing (50 libras).





O design das novas cédulas também segue o esquema de cores e os padrões existentes e que foram implantados em 2017, quando o dinheiro britânico passou a ser de polímero.





Curiosamente, segundo o Daily Star, o rei Charles III é o segundo monarca da história do Reino Unido a estampar versões em papel da moeda nacional.





Créditos: IstoÉ Dinheiro.