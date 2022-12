Flávio Dino diz que vai humanizar penitenciárias, no Maranhão ele mandou construir 22 "motéis" para presidiários

O futuro ministro da justiça e segurança pública do governo Lula disse nessa terça feira (27) que o policial penal Rafael Valesco será o novo secretário nacional de políticas penais da pasta. Valesco possuí experiência em “humanização” penitenciária no Maranhão.



Vale lembrar que quando Flávio Dino era governador do Maranhão, em plena pandemia ele fechou contrato para construir 22 "motéis" para presidiários.



Enquanto no Maranhão registrava mais de 210 mil casos da Covid-19 e mais de 4,8 mil mortes decorrentes da doença, Dino priorizou fechar um contrato com empresa de engenharia para construir 22 “módulos de encontros íntimos” em 11 presídios do estado.



O contrato entre o governo do Maranhão e empresa Etech Construção foi assinado em 2021 e a grana para construir o “motel” para presos saiu do Ministério da Justiça, a pedido do governo Flávio Dino.

(Terra Brasil Notícias)