Pedido de Haddad pode subir preço do litro da gasolina em R$ 0,90

Avaliação é que etanol também pode subir e ficar R$ 0,70 mais caro.

O pedido do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que a atual equipe econômica não prorrogue a desoneração dos impostos cobrados sobre combustíveis pode fazer o preço da gasolina subir R$ 0,90 e o do etanol R$ 0,70.



A estimativa é do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro).



O Pis/Pasep e Cofins foi zerado por uma portaria do governo de Jair Bolsonaro para ajudar a reduzir o preço dos combustíveis e está previsto no orçamento de 2023. Mesmo assim, Haddad afirmou que precisa de mais tempo para avaliar a desoneração. “Qual a urgência de tomar medidas a três dias da posse?”, afirmou o petista.