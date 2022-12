Jair Bolsonaro nega encontro de despedida e viagem nesta quarta

Presidente chamou informações divulgadas por alguns veículos de imprensa de "fake".



Após circular em diversos veículos de comunicação que o presidente Jair Bolsonaro (PL) viajaria para os Estados Unidos, nesta quarta-feira (28), e que faria um evento de despedida com alguns auxiliares no Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo negou as duas informações. À CNN Brasil, o líder chamou os boatos de “fake”.



– Reunião de despedida? Fake. Também não viajo amanhã [quarta, 28]. Fake – afirmou.



Desde a última semana, alguns veículos chegaram a noticiar, a partir de informações que teriam sido repassadas por aliados do presidente Jair Bolsonaro, que o líder viajaria aos Estados Unidos para não acompanhar a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1° de janeiro, e que faria uma reunião de despedida com a presença de assessores próximos e do ex-ministro Walter Braga Netto.



Em meio a essas informações, um despacho do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta designando uma sargento do Exército “para compor a equipe de segurança de familiar do Senhor Presidente da República, em viagem à cidade de Miami”.



Apesar disso, o documento não deixa claro se o próprio Bolsonaro também viajará à cidade em algum momento ou se a proteção em questão é apenas para algum parente dele que eventualmente está nos Estados Unidos.