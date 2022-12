PT manda militantes andarem em "bando" até a posse

O PT passou novas orientações para a militância que pretende comparecer à posse de Lula (PT).

A principal delas foi para que nenhum militante petista ande sozinho pelas ruas de Brasília entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, data da posse do presidente eleito.



Dirigentes do PT também pediram ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), reforço no policiamento nos arredores dos locais que vão abrigar a militância em acampamentos.



Entre os locais em que os petistas poderão acampar estão o Parque da Cidade, o estádio Mané Garrincha, além de escolas distritais cedidas pelo governo do DF.