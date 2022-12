Nasa homenageia Pelé com foto de galáxia com cores do Brasil

Nesta quinta-feira (29), a Nasa prestou homenagem a Pelé, que morreu aos 82 anos. A agência espacial dos Estados Unidos publicou a foto de uma galáxia com as cores da Bandeira do Brasil.



Em mensagem no Twitter, a Nasa lamentou a morte do craque brasileiro, o qual lembrou como “Rei do jogo bonito”.



– Marcamos a passagem do lendário Pelé, conhecido por muitos como o Rei do “jogo bonito”. Esta imagem de uma galáxia em espiral na constelação Sculptor mostra as cores do Brasil – escreveu.

Depois de defender o Santos e a Seleção Brasileira, Pelé jogou pelo New York Cosmos, nos Estados Unidos.



Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos, morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, devido a complicações de um câncer de cólon.



Tricampeão mundial com a Seleção Brasileira, Edson Arantes do Nascimento estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. Pelé morreu rodeado por vários filhos e netos que passaram o Natal com ele.



*EFE