Um dia antes de morrer, Pelé realizou sonho de filha rejeitada

Rei do Futebol nunca reconheceu Sandra Regina, que morreu em 2006, mas realizou a maior vontade dela.

A história de Pelé, inegavelmente, foi marcada por títulos, conquistas e glória no futebol. Mas, o Rei também viu seu nome envolvido em polêmicas. A mais conhecida, talvez, seja o caso de Sandra Regina, filha do consagrado ex-atleta, mas que nunca foi reconhecida por ele, mesmo após a paternidade ter sido comprovada.



Sandra morreu em 2006, com apenas 42 anos de idade. Pelé faleceu nesta quinta-feira (29) e, um dia antes de partir, realizou um sonho da filha rejeitada. Internado no Hospital Albert Einstein, Pelé recebeu os filhos de Sandra, Octávio e Gabriel, seus netos, que foram visitá-lo.



– Errar e acertar fazem parte da nossa vida, nem tudo é mil maravilhas, toda família tem brigas e rusgas, a nossa não é diferente, mas há momentos que a união e o amor são mais importantes do que qualquer coisa. Agradeço a Deus por ter proporcionado esse momento, pois era o que minha mãe mais sonhava – disse Octávio.



Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, postou no Instagram uma foto com os sobrinhos. Na mesma rede social, Gabriel e Octávio prestaram homenagens ao avô. (Pleno News)