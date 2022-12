Neymar de volta para o duelo contra a Coreia do Sul, confirma Tite

Neymar voltou a treinar neste sábado e se desafiou com exercícios com bola e chutes a gol com o objetivo de chegar ao jogo do Brasil contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Por fim, o camisa 10 da Seleção Brasileira foi confirmado Tite para disputar a partida e, na coletiva anterior, Tite protagonizou um divertido episódio no qual Thiago Silva também fez parte para anunciá-lo.





“Neymar joga?” perguntou um jornalista. Fez-se silêncio na sala e começaram os murmúrios. “A pergunta é para Thiago”, respondeu. Foi nesse momento, quando o zagueiro do Chelsea se aproximou do microfone para responder, e Tite se adiantou: “Sim”. Sua pronta resposta arrancou risos dos presentes e o capitão brasileiro acrescentou: “Já foi respondido”.





Neymar estará de volta para o duelo contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), no estádio 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.





A boa notícia para o pentacampeão veio no mesmo dia em que o lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus foram eliminados do torneio devido a lesões sofridas na derrota por 1 a 0 para Camarões, na sexta-feira.





O jogador do PSG não frequentava o complexo de treinamento do time no Catar desde que sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito na estreia contra a Sérvia.





Por fim, com a missão de recuperar as sensações para disputar as oitavas de final, o atacante participou de um treino leve com os jogadores que não foram titulares contra Camarões. Em imagens divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol, Neymar realizou exercícios individuais, chutou a bola com os dois pés e não apresentou sinais de lesão.





