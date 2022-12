Novo boletim diz que Pelé não apresenta “nenhuma piora”

Mais cedo, o jornal Folha de S. Paulo, disse, que o Rei do Futebol estaria sob cuidados paliativos.

Na tarde deste sábado (3), o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou um novo boletim sobre o estado de saúde do ex-jogador de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, de 82 anos, internado desde terça-feira (29).





“Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h”, afirma o hospital





O boletim é assinado por dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein; dr. Rene Gansl, oncologista no hospital; e dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares da instituição.





Mais cedo, o jornal Folha de S. Paulo, disse, que o Rei do Futebol estaria sob cuidados paliativos após não responder mais às sessões de quimioterapia como tratamento de um câncer de cólon. No entanto, essa informação não foi confirmada pela família, até o momento.





De acordo com o boletim médico mais recente, divulgado pelo Albert Einstein nessa sexta-feira (2/12), Pelé também foi diagnosticado com uma infecção respiratória, que tem sido tratada com antibióticos.





(Gazeta Brasil)