Parlamento Europeu destitui vice-presidente socialista acusada de corrupção

O Parlamento Europeu destituiu nesta terça-feira (13), por 625 votos a favor, um contra e duas abstenções, a deputada socialista grega Eva Kaili do cargo de vice-presidente da Casa.





Kaili foi presa por envolvimento em um escândalo de corrupção envolvendo a Copa do Mundo. A acusação é de que ela recebeu suborno do governo do Catar para ajudar o país a sediar o campeonato mundial de futebol.





A socialista foi presa depois que a polícia encontrou com seu pai uma grande quantidade de dinheiro proveniente desse suborno.





A decisão ocorreu após a prisão dela na última sexta-feira (9), na Bélgica. Outras quatro pessoas também foram detidas por suspeita de corrupção. A polícia belga realizou 16 buscas em Bruxelas e apreendeu cerca de 600 mil euros, além de celulares e computadores.





Segundo agências internacionais, a defesa da deputada afirma que ela é inocente e nega qualquer envolvimento em esquemas de corrupção. O governo de Catar também nega qualquer irregularidade





A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola usou seu perfil no Twitter para se manifestar sobre o caso: “A integridade do Parlamento Europeu vem em primeiro lugar”.





(Diário do Poder)