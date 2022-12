Senado aprova reajuste de 19,25% para salários que chegam a R$ 50 mil

Seguiu para a apreciação da Câmara dos Deputados uma proposta de um generoso reajuste salarial de quase 20% para funcionários do Senado Federal.

A porcentagem é bem acima da inflação, de 5,9% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. O aumento é costurado pelo presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).





O Legislativo é um dos setores com maior salário no Brasil. A média salarial ultrapassa os R$ 6 mil.





Para efeitos comparativos, no Executivo o indicador é de pouco mais de R$ 4 mil. E bem acima do salário mínimo que, em 2023 e já considerado o aumento real de 3%, vai chegar a R$ 1.302.





Apesar da média salarial estar na casa dos R$ 6 mil, há no senado salários que batem na marca dos R$ 50 mil. É o caso, por exemplo, de Maria Olímpia Jimenes de Almeida, analista legislativa lotada no gabinete de Pacheco, que recebe R$ 49.964,73. A chefe de gabinete do senador também tem um generoso salário, chega a R$ 41.967,37.





(Diário do Poder)