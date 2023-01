Adeus ao Rei: Pelé é velado na Vila Belmiro; autoridades e famosos participarão da cerimônia e esquema de "guerra" é montado

Chegou o momento de dar o último adeus ao ‘Rei do Futebol’. O corpo de Edson Arantes do Nascimento, de 82, que faleceu no último dia 29 de dezembro, deixou a cidade de São Paulo, rumo ao estádio da Vila Belmiro, em Santos, litoral paulista, na madrugada desta segunda-feira (2).



Pelé é considerado como o melhor jogador de futebol de todos os tempos, o tricampeão mundial perdeu a vida para o câncer de cólon, diagnosticado em setembro de 2021.



O velório será aberto ao público, terá o início oficial as 10h da manhã e está programado para durar 24 horas. Fãs de Pelé aguardam na fila para dar adeus ao homem que foi considerado o ‘atleta do século XX’.



Pelé é conhecido em todo o mundo, ele levou o nome do Brasil para os quatro cantos do planeta e seu futebol encantou seus súditos em todos os locais.



As jogadas geniais de Pelé entraram para a história do futebol e é uma das maiores referências do esporte mais popular do mundo.



Várias autoridades e famosos são esperados para participar do velório de Pelé, entre eles estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que é torcedor do Santos, Tarcísio de Freitas (Republicanos), novo governador de São Paulo, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).



Gianni Infantino, presidente da Fifa, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF e Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, entre outros também já confirmaram a presença na cerimônia de despedida do ‘Rei Pelé’.



Grandes nomes do futebol também devem comparecer ao velório, por isso um enorme esquema de segurança foi montado para a ocasião.



Um esquema de ‘guerra’ assim definiram os especialistas em segurança.

